عاجل.. بلينكن: نتعامل مع هجوم روسى عنيف على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "إكسترا نيوز"، قال بلينكن إن الهجوم الروسى على أوكرانيا يؤثر على الاستقرار العالمى.

وأفادت وكالة "رويترز" نقلا عن الأمين العام لمجلس الدفاع الأوكرانى، بأن روسيا تحشد قواتها لتطويق دنيبرو ثالث أكبر مدن أوكرانيا.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن قوات دونيتسك ولوجانسك تمكنت من السيطرة على 11 بلدة فى شرق أوكرانيا.

كما كشفت الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها خلال الـ24 ساعة الماضية فى أوكرانيا، مؤكدة أنه تم استهداف 61 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط 10 طائرات، إضافة إلى تدمير منظومة إس ـ 300 المضادة للطائرات فى أوكرانيا.