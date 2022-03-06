عاجل- توقف الممر الآمن للمدنيين بأوكرانيا

أكدت السلطات من الجانبين الروسى والأوكرانى، توفير ممرات آمنة فى ماريوبول وفولنوفاخا، حيث شهدت فولنوفاخا بالأمس إجلاء 400 شخص، ثم توقفت بعد ذلك عمليات الإجلاء بسبب ما وصفه الجانب الأوكرانى بأنه استمرار لعمليات الجانب الروسى.
وكان من المتوقع أن تتم عملية الإجلاء للمدنيين من نيكولاس وفولنوفاخا، اليوم الأحد، باعتبارهما المنطقتين اللتين تقعان فى مستوى خطر جدا، حسبما تؤكد السلطات المحلية والمنظمات الدولية.
وأشارت التقارير إلى أن نيكولاس تحديدًا كانت تعانى أوضاعًا صعبة خلال الأيام الماضية، حيث انقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أن هذه المنطقة تقع فى إقليم الدونباس، التى كانت محور صراع بين القوات الإنفصالية والحكومة الأوكرانية على مدار سنوات، لذا فهى المنطقة الأكثر تضررًا فى الوقت الحالى.
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