بينهم أسيران محرران.. الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 7 فلسطينيين

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر فلسطينية "إن قوات الاحتلال اقتحمت عدة أحياء فى مدينة الخليل، واعتقلت الأسيرين المحررين سفيان جمجوم وجعفر القواسمى، عقب مداهمة منزليهما وتفتيشهما"، موضحة أنه تم اعتقال فلسطينى آخر فى بلدة حلحول شمال الخليل.
وفى محافظة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من مخيم عايدة بعد أن داهمت منزلى ذويهما وفتشتهما، أما فى شمال الضفة، اعتقلت قوات الاحتلال قرب حاجز "شافيه شمرون" العسكرى شمال غرب نابلس فلسطينين اثنين لدى مرورهما قرب الحاجز على الطريق الواصل بين نابلس وجنين.
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