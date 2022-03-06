بالرسوم المتحركة.. روسيا تشرح لأطفالها سبب "حرب أوكرانيا"

نشرت السلطات الروسية فيلم رسوم متحركة مبسطا، ينقل للأطفال وجهة نظر موسكو في شن هجومها على أوكرانيا على وقع خلافها مع الغرب.

ويظهر الفيلم الذي تبلغ مدته أقل قليلا من 3 دقائق، أطفالا يرتدون قمصانا تمثل أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة وألمانيا.

ويبدأ الفيلم الكرتوني بمشهد للطفلين أوكرانيا وروسيا اللذين لا ينفصلان عن بعضهما، حيث كانا جالسين معا، قبل أن يغادر الطفل الأوكراني "للتسكع بمفرده"، مما يمثل استقلال كييف عن الاتحاد السوفيتي.

بعد ذلك، يصور الفيلم الذي أنتجته وسائل إعلام حكومية روسية، اللحظة التي أقامت فيها أوكرانيا علاقات دبلوماسية مع الولايات المتحدة عام 1991، مما أدى إلى نهاية صداقتها مع روسيا "إلى الأبد".

ويمضي الفيلم في إظهار المنطقتين الانفصاليتين دونيتسك ولوغانسك، حيث قالت روسيا بشأنهما: "بدأت أوكرانيا في قمع السكان الروس، لذا أرادت هاتان المنطقتان الانفصال والانضمام إلى روسيا، لكن أوكرانيا رفضت وبدأت في خوض الحرب".

وأضافت: "سبب خوض (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتن الحرب هو أن روسيا حاولت وقف قتل الناس وحل القضية سلميا".

وتابع الفيلم: "الغرب لا ينصت لأن أوكرانيا تخبر الجميع أن روسيا تريد قتل الناس. بلدنا يقف دائما من أجل السلام والمحادثات المفتوحة حول أي صراع".