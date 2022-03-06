6 بنود.. تفاصيل خطة بريطانيا لإفشال مخططات بوتين فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلن رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، اليوم الأحد، وضع خطة عمل عاجلة لضمان إفشال مخططات الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية.





وحسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم"، كشف جونسون، فى مقال رأى نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، عن خطة بخصوص الأزمة الأوكرانية، مؤلفة من 6 بنود، قائلاً: "نحن بحاجة للاستعداد الآن لأيام أكثر قتامة فى المستقبل".

وأضاف جونسون: "لذلك، يجب أن نبدأ خطة من ست نقاط لأوكرانيا بدءا من اليوم"، مشيرًا إلى أن خطته تتألف من 6 بنود، وهى: "حشد تحالف إنسانى دولى، لافتًا إلى أنه سيلتقى بقادة كندا وهولندا فى لندن للحديث عن تشكيل أوسع تحالف ممكن لفضح ما أسماه "الاعتداءات التى تحدث فى أوكرانيا".

وأشار فى مقاله إلى أن البنود الأخرى هى تفعيل المزيد لمساعدة أوكرانيا فى الدفاع عن نفسها، وتعظيم الضغط الاقتصادى على نظام الرئيس بوتين، وطرد كل بنوك روسيا من "SWIFT"، ومنح وكالات إنفاذ القانون سلطات غير مسبوقة لتقشير واجهة الأموال الروسية.

كما تتضمن بنود جونسون منع أى "تطبيع زاحف"، مع الانفتاح على الدبلوماسية ووقف التصعيد، والعمل على تعزيز الأمن الأوروبى الأطلسى.