اختطاف اثنين من موظفى «أطباء بلا حدود» فى اليمن

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت منظمة "أطباء بلا حدود" الخيرية، إنها فقدت الاتصال ببعض موظفيها فى اليمن، وإنها لا يمكنها تقديم تفاصيل أكثر فى الوقت الحالى خوفا على سلامتهم.
وقال المصدر الأمنى، إن مسلحين تعتقد قوات الأمن أنهم مرتبطون بتنظيم القاعدة فى اليمن، خطفوا الموظفين من سيارتهما، موضحًا أن أحدهما ألمانى والآخر مكسيكى.
وكان مسلحون، يعتقد أن لهم صلة بتنظيم القاعدة، اختطفوا خمسة من موظفى الأمم المتحدة، بينهم أربعة يمنيين فى محافظة أبين، فى فبراير الماضى.
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