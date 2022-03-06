عاجل- الرئيس الأوكرانى يعلن تدمير مطار فينيتسيا بالكامل

جدة - نرمين السيد - من جانبه، أكد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، أن العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا تسير وفق جدولها الزمنى المقرر، معربًا فى الوقت ذاته عن انفتاح موسكو للحوار مع السلطات الأوكرانية والشركاء الآخرين.

وقال بوتين: "تعليق العملية العسكرية فى أوكرانيا ممكن، فقط إذا أوقفت كييف الأعمال العدائية".