مقتل شخص وإصابة 20 آخرين فى هجوم إرهابى بالهند

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "إن دى تى فى" الهندية - فى نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الأحد - أن حالة بعض المصابين خطيرة، مشيرة إلى أن قوات الأمن قامت بتطويق المنطقة عقب الحادث.

ولم تشر القناة إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.