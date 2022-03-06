عاجل- الإليزيه يعلن موعد جولة جديدة من المباحثات بين ماكرون وبوتين

جدة - نرمين السيد - أعلنت القصر الرئاسى فى فرنسا "الإليزيه"، اليوم الأحد، أن الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون سيجرى محادثة هاتفية مع نظيره الروسى فلاديمير بوتين، اليوم، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز"، منذ قليل.





وكان الرئيس الروسى شدد، أمس السبت، على إصرار روسيا على الوضع المحايد لأوكرانيا، ونزع السلاح منها، لافتًا إلى وجود خيارات مختلفة فى هذا الصدد يجرى مناقشتها مع الوفد الأوكرانى المفاوض. وأشار بوتين إلى أنه من المستحيل أن تفكر أى دولة فى فرض حظر جوى فوق أجواء أوكرانيا، مؤكدًا أنه إذا حدث فإن روسيا ستعتبر القائم بهذا الأمر شريكًا فى الحرب، ويكون الرد على ذلك بقوة.

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