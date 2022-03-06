أرقام صادمة.. آخر إحصائيات الوضع الوبائى لكورونا

جدة - نرمين السيد - وفيما يلى أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة فى عدد من البلدان خلال الساعات الأخيرة، ففى بلغاريا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1388 حالة إصابة جديدة فى آخر 24 ساعة، و21 حالة وفاة ناجمة عنه، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى مليون و78 ألفا و14 حالة، والوفيات إلى 35 ألفا و311 حالة.

وفى قيرغيزستان، أعلنت السلطات الصحية، اليوم، تسجيل 16 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 200 ألف و631 حالة إصابة.

وذكرت وكالة أنباء "آكى برس" القيرغيزية، أنه تم تسجيل حالتى وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالى حصيلة الوفيات إلى 2962 حالة.

إصابات كورونا فى العالم

وفى أوزبكستان، أعلنت السلطات الصحية تسجيل 59 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى آخر 24 ساعة، ليرتفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 236 ألفا و899 حالة، فيما تم تسجيل 1637 حالة وفاة.

وفى كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 171 حالة إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات فى البلاد إلى مليون و303 آلاف و707 حالات إصابة، فيما تم تسجيل 960 حالة شفاء فى آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالى المتعافيين إلى مليون و276 ألفا و577 حالة، وفقا لموقع إنفورما الكازاخى.

وفى المكسيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 8 آلاف و688 حالة إصابة جديدة بكوفيد-19 فى آخر 24 ساعة، ما يرفع إجمالى عدد الحالات المؤكدة فى البلاد إلى 5 ملايين و563 ألفا و80 حالة، كما تم تسجيل 220 حالة وفاة مرتبطة به، ما يرفع إجمالى عدد الوفيات إلى 319 ألفا و824 حالة.

وفى منجوليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 173 حالة إصابة جديدة بكورونا فى آخر 24 ساعة، وحالتى وفاة جديدتين، ما يرفع إجمالى عدد المصابين فى البلاد إلى 465 ألفا و763 حالة، والوفيات إلى 2174 حالة.

وفى تايلاند، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 21 ألفا و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا و59 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى ثلاثة ملايين و26 ألفا و695 حالة والوفيات إلى 23 ألفا و235 حالة.

وفى جورجيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1700 إصابة جديدة بفيروس كورونا و28 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و625 ألفا و372 حالة، والوفيات إلى 16 ألفا و366 حالة.

وفى إسرائيل، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4562 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتين وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى ثلاثة ملايين و673 ألفا و674 حالة، والوفيات إلى 10 آلاف و276 حالة.

وفى كمبوديا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 132 ألفا و402 حالات والوفيات إلى 3041 حالة.

وفى تايوان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 43 إصابة جديدة بفيروس كورونا وصفر وفيات، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 20 ألفا و840 حالة، والوفيات إلى 853 حالة.

وفى سلوفاكيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 9925 إصابة جديدة بفيروس كورونا و32 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى مليون و503 آلاف و308 حالات والوفيات إلى 18 ألفا و663 حالة.

وفى أستراليا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 19 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا و13 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و364 ألفا و178 حالة إصابة والوفيات إلى 5 آلاف و 416 حالة.

وفيات كورونا فى العالم

وفى ليتوانيا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 2998 إصابة جديدة بفيروس كورونا و14 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 931 ألفا و824 حالة إصابة والوفيات إلى 8 آلاف و512 حالة وفاة.

وفى نيوزيلندا، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 15 ألفا و205 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتى وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 222 ألفا و767 حالة إصابة والوفيات إلى 65 حالة وفاة.

وفى الصين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 329 إصابة جديدة بفيروس كورونا دون تسجيل حالات وفاة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 110 آلاف و868 حالات والوفيات إلى 4636 حالة.

وفى الفلبين، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 870 إصابة جديدة بفيروس كورونا و144 حالة وفاة؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و667 ألفا و542 حالة إصابة والوفيات إلى 57 ألفا و 23 حالة وفاة.

وفى التشيك، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 4 آلاف و567 إصابة جديدة بفيروس كورونا و6 حالات وفاة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 3 ملايين و629 ألفا و515 حالة إصابة والوفيات إلى 38 ألفا و915 حالة وفاة.