عاجل- إجراء جديد من اليابان بشأن الأزمة الروسية الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة اليابانية، أن الحكومة ستسمح للأوكرانيين بالمكوث فى البلاد لفترات قصيرة، ثم تمديد إقاماتهم حسب الضرورة. كما يعتزم المسؤولون دعوة الإدارات المحلية فى اليابان لتأمين مساكن لهم وتقديم إجراءات أخرى.

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