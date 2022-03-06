البحرين والولايات المتحدة تبحثان سبل تعزيز التعاون العسكرى

جدة - نرمين السيد - واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء البحرينية، اليوم الأحد - الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة، وما وصلت إليه العلاقات من تطور ونماء، بما يسهم فى دعم وتعزيز أطر التنسيق ‏والتعاون بين البلدين.

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