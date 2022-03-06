نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Now” رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر عبر موقع minha.anem.dz في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر من المواضيع التي يبحث عنا الكثير من الشباب خلال الفترة الحالية من اجل معرفة طريقة التسجيل في منحة البطالة التي تقدمها الحكومة السعودية للمواطنين، وننشر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني خطوات التسجيل في منحة البطالة بأسهل طريقة ممكنة من خلال موقع minha.anem.dz وهو الموقع الرسمي والوحيد المتاح لكي يتمكن المواطن من التسجيل في المنحة.

رابط التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر

تقدم الحكومة السعودية منحة البطالة 2022 في الجزائر من أجل مساعدة الشباب والمواطنين بعد الحالة الصعبة التي تمر بها البلاد نتيجة انتشار الفيروس الذي تسبب في جعل عدد كبير من الشباب عاطلين عن العمل في الفترة الحالية وفي اطار ما قدمة جريدة الجمهورية الرسمية من كيفية الاستفادة من هذا الدعم نوضح لكم خطوات التسجيل بشكل الكتروني، وننشر لكم كافة التفاصيل الأخرى المتعلقة بالمنحة.

تقدم المنحة دعم مميز للشباب والمواطنين الذين اصبحوا عاطلين عن العمل بسبب جائحة كورونا ويمكن للجميع التسجيل بشكل الكتروني كما ذكرنا لكم والاستفادة من الدعم حيث يصل مبلغ الدعم الي 13000 دينار جزائري ويستمر هذا الدعم حتي يستطيع الشخص الحصول علي فرصة عمل مميزة، ويمكنك أتباع الخطوات التالية لمعرفة طريقة التسجيل بشكل صحيح.

التسجيل في منحة البطالة 2022

قم بالدخول الي المنصة الرقمية وذلك من خلال موقع منحة البطالة.

بعد ذلك قم بالنقر علي خيار التسجيل وقم بكتابة كافة البيانات المطلوبة منك وأبرزا رقم البطاقة والرقم التعريفي.

بعد ذلك قم بأرسال البيانات لكي تبداً عملية الفحص الأولية للبيانات.

اذا توافرت بك الشروط وتم قبولها سوف يتم توجيهك للمرحلة الثانية والتي تطلب منك كتابة بعض البيانات الأخرى للتسجيل.

بعد ذلك قم بكتابة رقم الحساب البريدي وقم بتحديد موعد مناسب للمستفيد للذهاب الي وكالة التشغيل لاستكمال عملية التسجيل.

كانت هذه أفضل طريقة يمكن للشباب والمواطنين العاطلين عن العمل التسجيل في منحة البطالة 2022 في الجزائر بشكل الكتروني وادراج كافة البيانات المطلوبة وبعد ذلك استكمالها للتسجيل بشكل رسمي والاستفادة من الدعم المقدم من الدولة خلال هذه الفترة.