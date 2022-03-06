بنك الاستثمار الأوروبى يدعم أوكرانيا بـ 668 مليون يورو

جدة - نرمين السيد - وافق مجلس إدارة مجموعة بنك الاستثمار الأوروبى على تقديم دعم مالى فورى بقيمة 668 مليون يورو لأوكرانيا خلال أيام، ضمن حزمة الدعم الأولى المُقدمة من الاتحاد الأوروبى، معربًا بالإجماع عن قلقه وإدانته للعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.





ووفقًا لبيان صحفى صدر عن البنك، اليوم الأحد، يوفر الدعم الاحتياجات المالية العاجلة للسلطات الأوكرانية بموجب قرضين جرى منحهما لشراء الغذاء وتوفير الإمدادات الطبية والوقود لمواطنيها ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والقطاع الزراعى.

وأعرب فيرنر هوير، رئيس البنك، عن تقديره لإصرار الشعب الأوكرانى وشجاعته وعزمه فى مواجهة العملية العسكرية الروسية، مؤكدًا تصميم البنك على بذل كل ما فى وسعه لدعم أوكرانيا وإظهار التضامن الأوروبى معها.

وقال إن: "المفوضية الأوروبية قامت بتوفير حزمة مالية كبيرة كجزء من الاستجابة الفورية الشاملة للاتحاد الأوروبى من السيولة لدعم السلطات الأوكرانية"، مشيرًا إلى أن البنك يبحث حاليًا سبل تسريع تسليم استثمارات إضافية بقيمة 1.3 مليار يورو لإعادة بناء ما دمرته العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا فى أقرب وقت ممكن، فضلا عن دعم الدول داخل الاتحاد الأوروبى أو فى جواره للتعامل مع وصول اللاجئين من أوكرانيا.

ومن جهته، قال فالديس دومبروفسكيس، نائب الرئيس التنفيذى للمفوضية الأوروبية، إن الحزمة المالية المقدمة لأوكرانيا هى دليل على تضامن الاتحاد الأوروبى الثابت مع أوكرانيا والتى تواجه احتياجات هائلة فى ظل العملية العسكرية الروسية.

وأكد أن مفوضية الاتحاد الأوروبى ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم لأوكرانيا، بالتعاون مع الدول الأعضاء ومؤسسات وهيئات الاتحاد الأوروبى الأخرى.

وتشمل حزمة التضامن الطارئة لأوكرانيا، تمويل احتياجات البنية التحتية الحيوية وتلبية احتياجات إعادة الإعمار الفورية فى مجالات النقل والطاقة والتنمية الحضرية والاستثمار الرقمى وأيضًا إعادة بناء وإعمار كل ما يدمره الجيش الروسى عبر تمويل البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، إذ يقوم البنك بإعادة تجربته مع برنامج التعافى المبكر فى أوكرانيا فى عام 2014 حيث جرت إعادة بناء 238 مشروعًا للبنية التحتية البلدية والاجتماعية مثل المدارس ورياض الأطفال والمستشفيات والإسكان الاجتماعى.

ووفقًا لبيان البنك، يقوم خبراء بنك الاستثمار الأوروبى حاليًا بتقييم احتياجات البلدان المجاورة لأوكرانيا وداخل الاتحاد الأوروبى التى تستقبل اللاجئين من أوكرانيا أو تأثرت بالحرب بطرق أخرى، بالتعاون مع السلطات المحلية والمؤسسات الترويجية الوطنية والأطراف المعنية لإتاحة المساعدة المالية والتقنية بشكل عاجل لهذه البلدان والمناطق.