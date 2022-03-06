جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن، نواجه تحديا أمنيا لم نشهده منذ أكثر من 30 عاما، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، فى نبأ عاجل لها.

وكان بلينكن، قد بحث فى مكالمة هاتفية مع رئيسة مولدوفا مايا ساندو الهجوم العسكرى الروسى على الأراضى الأوكرانية.

وأدان بلينكن بشدة هجوم روسيا المتعمد وغير المبرر على أوكرانيا وشدد على استمرار دعم الولايات المتحدة لسيادة مولدوفا وسلامتها الإقليمية.

كما شكر بلينكن الرئيسة ساندو على التزام مولدوفا بتوفير الحماية الدولية لأولئك الذين يلتمسون اللجوء بسبب العملية العسكرية الروسية فى أوكرانيا.