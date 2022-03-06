وأشار جونسون فى مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، إلى أن أكثر من 20 دولة تقدم حاليًا مساعدات دفاعية لأوكرانيا.
وقال: "فى يناير الماضى كانت المملكة المتحدة فى صفوف عدد قليل تقدم مساعدات لأوكرانيا فى مجال الدفاع.. وحاليًا تشارك أكثر من 20 دولة فى هذه الجهود".
وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أنه لم يكن لأوكرانيا آفاق جادة فى الانضمام لحلف الناتو فى المستقبل القريب، موضحًا أنه "تنحصر الحقيقة فى أنه لم يكن لأوكرانيا أى آفاق جادة للانضمام إلى الناتو فى المستقبل القريب.. كنا نحن الناتو جاهزين للاستجابة للمخاوف المعلنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالأمن عن طريق المفاوضات".
وأكد جونسون على أن الناتو لا يعرض للشك وجود روسيا كدولة كبرى، قائلاً: "ليست لدينا مشاعر معادية تجاه الشعب الروسى.. ليست لدينا رغبة فى تحدى الأمة العظيمة والدولة الكبرى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر جونسون يعلنها صراحة: ناتو لن يصبح طرفا فى النزاع بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.