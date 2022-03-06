جونسون يعلنها صراحة: ناتو لن يصبح طرفا فى النزاع بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أكد رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، أن حلف شمال الأطلسى لن يصبح طرفًا بالنزاع فى أوكرانيا، قائلاً: "ليس نزاعًا للناتو، ولن يكون هكذا"، حسبما نقلت شبكة "روسيا اليوم".





وأشار جونسون فى مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، إلى أن أكثر من 20 دولة تقدم حاليًا مساعدات دفاعية لأوكرانيا.

وقال: "فى يناير الماضى كانت المملكة المتحدة فى صفوف عدد قليل تقدم مساعدات لأوكرانيا فى مجال الدفاع.. وحاليًا تشارك أكثر من 20 دولة فى هذه الجهود".

وأضاف رئيس الوزراء البريطانى أنه لم يكن لأوكرانيا آفاق جادة فى الانضمام لحلف الناتو فى المستقبل القريب، موضحًا أنه "تنحصر الحقيقة فى أنه لم يكن لأوكرانيا أى آفاق جادة للانضمام إلى الناتو فى المستقبل القريب.. كنا نحن الناتو جاهزين للاستجابة للمخاوف المعلنة من جانب روسيا فيما يتعلق بالأمن عن طريق المفاوضات".

وأكد جونسون على أن الناتو لا يعرض للشك وجود روسيا كدولة كبرى، قائلاً: "ليست لدينا مشاعر معادية تجاه الشعب الروسى.. ليست لدينا رغبة فى تحدى الأمة العظيمة والدولة الكبرى".