وزير البترول المصري: سنتأثر سلبيا بارتفاع أسعار النفط

أكد وزير البترول المصري طارق الملا أن اقتصاد بلاده "سيتأثر سلبا" بالصعود الكبير لأسعار النفط، الناتج عن الحرب الدائرة في أوكرانيا.

وقال الملا في تصريحات لـ"دوت الخليج"، الأحد، إن "تغير الأسعار (البترول) لحظي، وكل يوم يحدث تغيير. هذا ليس في صالح مصر".

وأوضح أن بلاده "تعتمد على الاستيراد لتلبية الطلب المحلي"، قائلا: "مصر دولة مستوردة للزيت الخام والمشتقات البترولية، وبالتالي هناك تطلع وترقب بصفة مستمرة كي لا تكون هناك زيادة في الأسعار تؤثر على المنظومة".

إلا أن الوزير قال: "في الوقت نفسه، وبالتوازي، هناك زيادة بأسعار الغاز الطبيعي، ونحن من المصدرين للغاز الطبيعي المسال، ونستطيع أن نستغل هذه الفترة لنعظم من صادراتنا للتقليل من التأثير السلبي لزيادة أسعار النفط".

واختتم الملا حديثه بالتأكيد على أن "العالم كله متضرر من هذه الأسعار"، معربا عن أمله في "ألا تستمر لفترة طويلة".

وسجل برميل خام برنت المرجعي سعر 118.11 دولارا عند إقفال الجمعة، في أعلى مستوى له منذ أغسطس 2008، بسبب التوقف العملي للصادرات الروسية.

وارتفع سعر هذا البرميل تسليم مايو بنسبة 6.92 بالمئة جلال جلسة التداول الجمعة.

ومنذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، ارتفع سعر خام برنت بنسبة 21.9 بالمئة.

وارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط في نيويورك (استحقاق أبريل) بنسبة 7.43 بالمئة، الجمعة، لينتهي عند سعر 115.68 دولارا للمرة الأولى منذ سبتمبر 2008.