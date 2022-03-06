عاجل- الجيش الأوكرانى يكشف تطورات العملية العسكرية الروسية

جدة - نرمين السيد - وذكر الجيش الأوكرانى - حسبما نقلت قناة "سى إن إن" الأمريكية - أن "الجهود الأساسية موجهة نحو الدفاع عن مدينة ماريوبول، وإلحاق الضرر بقوات العدو، وأن عملية الدفاع عن مدينة تشيرنيهيف لا تزال جارية أيضا.
وأضاف أنه "أحبط محاولة القوات الروسية للتقدم نحو مدينة نيبروبيتروفيسك"، مشيرا إلى أنه "صادر عددًا كبيرًا من السيارات والسيارات المصفحة التابعة لقوات العدو".
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