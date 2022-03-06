تعيين حكومة انتقالية فى بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - أصدر رئيس بوركينا فاسو الانتقالى، اللفتنانت كولونيل بول هنرى سانداوجو داميبا، اليوم الأحد، مرسومًا بتعيين حكومة جديدة تضم 25 وزيرا، لقيادة البلاد خلال فترة انتقالية مدتها ثلاث سنوات.





ووفقًا للمنشور الذى نشر، مساء أمس السبت، احتفظ الجنرال بارتيليمى سيمبورى، وزير الدفاع فى عهد روك مارك كريستيان كابورى، بمنصبه، كما تمت ترقيته إلى رتبة وزير دولة.

وحسبما ذكرت "فرانس برس"، تم تعيين ييرو بولى، من بين الوزراء السابقين، الذى شغل مرات عدة منصب وزير فى الحكومات المختلفة فى عهد الرئيس السابق بليز كومباورى، وزير دولة لرئيس بوركينا فاسو، مكلفًا بالتماسك الاجتماعى والمصالحة الوطنية، حيث تضم الحكومة أيضا قادة من المجتمع المدنى والنقابات العمالية، من بينهم ليونيل بيلجو وباسولما بازيى.

وبحسب الوكالة، تضم حكومة بوركينا فاسو الجديدة 6 نساء، من بينهن أوليفيا روامبا التى تتولى حقيبة الشؤون الخارجية.

وكان رئيس بوركينا فاسو أعلن تعيين ألبير أويدراوجو، رئيسًا للوزراء، يوم الخميس الماضى، وهو أكاديمى يبلغ من العمر 53 عامًا.