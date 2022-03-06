عاجل- روسيا: لدينا خطة لحماية المتضررين من العقوبات الغربية

جدة - نرمين السيد - وكان الكرملين، قد أعلن فى وقت سابق أنه "لا يرى أى سبب للشك فى كفاءة ومصداقية البنك المركزى"، الذى رفع أسعار الفائدة إلى 20 %، فى إطار سعيه لحماية الاقتصاد من العقوبات الغربية.

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن الأسبوع الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.