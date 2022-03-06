واشنطن تدين قانون الإعلام الروسى الجديد

جدة - نرمين السيد - وذكر البيت الأبيض ـ فى بيان اليوم الأحد ـ أن واشنطن وشركاءها تدين إغلاق موسكو لوسائل إعلام مستقلة ومنصات التكنولوجيا التى ترفض السماح للرئيس الروسى فلاديمير بوتين، باستمرار حملات تضليل دون رادع. ويجرم القانون الروسى الجديد أى نشر لحدث من شأنه تشويه سمعة الجيش فى البلاد.

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