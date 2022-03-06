عاجل.. الأمم المتحدة: 1.5 مليون شخص نزحوا من أوكرانيا خلال 10 أيام

جدة - نرمين السيد - قالت الأمم المتحدة، اليوم الأحد، إن 1.5 مليون شخص نزحوا من أوكرانيا خلال الـ 10 أيام الماضية، فى أثناء العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أعلنت أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 1.2 مليون شخص، موضحة أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات فى الأيام والأسابيع المقبلة. وأضافت فون دير لاين - حسبما نقلت المفوضية عبر موقعها الرسمى فى صباح اليوم الأحد- أن الاتحاد الأوروبى قدم بالفعل 500 مليون يورو كدفعة أولى لمساعدة الأوكرانيين، ومنحهم حقوق إقامة فورية داخل بلدانه على الفور لمدة عام على الأقل، بما فى ذلك الحق فى العمل والدراسة والرعاية الطبية.

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