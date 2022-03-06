تحديث وتعديل بيانات الضمان الاجتماعي وزارة الموارد البشرية

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي، حيث توفر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة إلكترونية من أجل تحديث البيانات الخاصة بمستفيدي الضمان الاجتماعي التي تم إدخالها بشكل مسبق، حيث يعد تحديث البيانات من الأمور الهامة التي تساعد جميع المستفيدين من استمرارية الحصول على الدعم أو أي مساعدات يتم توفيرها من جانب برنامج الضمان المتنوعة، وتهدف الوزارة إلى تحسين مستوى الخدمات التي يتم تقديمها لجميع شرائح المجتمع السعودي لتشمل كافة الفئات، وقد وضحت الوزارة بعض الخطوات التي من خلالها يتم تحديث البيانات الخاصة بالحساب المسجل على موقع الوزارة، وبالخطوات إليكم طريقة تحديث بيانات الضمان الاجتماعي.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي إلكترونيا

يستطيع أي مستفيد تابع لوزارة الموارد البشرية أن يقوم بتحديث أي بيانات مسجلة أو تعديلها من خلال الحساب الشخصي للعميل، ويتم تحديث البيانات من خلال هذه الخطوات:

يجب الدخول على موقع الوزارة الإلكتروني: وزارة الموارد البشرية.

تحديد الاختيار على “خدمات وزارة الموارد الإلكترونية”.

النقر على تبويب تسجيل دخول المنصة.

ثم القيام بتسجيل البيانات الخاصة بدخول حساب الضمان الاجتماعي، والتي تتضمن إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

ثم القيام بالضغط على تبويب “دخول”.

الدخول على بيانات الملف الشخصي المسجلة والتي تخص مستفيد الضمان.

إدخال أي بيانات أو معلومات يرغب الشخص في تعديلها.

التأكد من صحة البيانات المسجلة ثم الضغط على تحديث.

تسجيل مستخدم جديد بالضمان الاجتماعي

عبر موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يستطيع جميع المواطنين في المملكة العربية السعودية من الجنسين، التوجه إلى تسجيل حساب جديد بالمنصة الإلكترونية من خلال القيام بهذه الخطوات: