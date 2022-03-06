مسابقة مدرستي تبرمج 1443 المرحلة الثانية (2) رابط منصة madrasati تسجيل الدخول

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عمر شويل - جدة أعلنت وزارة التعليم عام عن بدء التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443 لمنسوبي العملية التعليمية رسمياً عبر موقع العودة إلى المدارس الإلكتروني التابع للوزارة خلال الفصل الدراسي الجاري، حيث فتحت باب التسجيل في مدرستي تبرمج 2 لمدة شهر تقريباً لمن يرغب في التسجيل عبر موقع العودة للمدارس، وكانت قد أعلنت عن أن هذه المسابقة على مرحلتين بدأت الأولى منها خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الماضي تحت مسمى “ساعة برمجة”، وتستهدف المسابقة خلال هذه المرحلة “إدارات التعليم – المدارس – المعلمون والمعلمات”، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط منصة مدرستي التعليمية، وموعد بدء وانتهاء التسجيل في المسابقة.

مسابقة مدرستي تبرمج 1443

مسابقة منصة مدرستي تُبرمج هي مسابقة وطنية تم إطلاقها من جانب وزارة التعليم عام بهدف تعزيز ثقافة البرمجة وتوظيفها في تحسين أداء الطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام الحكومية والأهلية والأجنبية والعالمية، إلى جانب تنمية مهارات التفكير العليا لدى الطلاب والطالبات بأسلوب يرتبط بالحياة اليومية وأكثر تشويقاً، وتسعى الوزارة إلى زيادة عدد المشاركين للوصول إلى عدد يتخطى 4 ملايين مشاركاً من المعلمين والطلاب.

وتظهر مكاسب المسابقة جليةً في إضافة عنصر التشويق لتعليم البرمجة، ومشاركة أولياء الأمور في الأنشطة التي تقدم للطلاب والطالبات وقضاء أوقات ممتعة مع الأبناء، والعمل على توجيه الطلاب والطالبات للمشاركة المجتمعية بفاعلية في معالجة قضايا العالم والمجتمع المحلي، كما تتضح أهمية المسابقة أيضاً في حضور المملكة ومشاركتها في المنافسات الدولية والإقليمية، إلى جانب تأهيل الطلاب للمنافسات الدولية والمحلية.

وقد تم الإعلان عن تدشين معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ المرحلة الثانية من المسابقة الوطنية مدرستي تبرمج 2 اعتباراً من يوم الأحد بتاريخ التاسع عشر من شهر رجب لعام 1443هـ، على أن تكون مدة التسجيل في مسابقة مدرستي تبرمج 1443 المرحلة الثانية خلال الفترة الموضحة بالتالي:

بداية التسجيل في مدرستي تبرمج 2 اعتباراً من تاريخ 20 فبراير 2022م.

نهاية تسجيل المسابقة في تاريخ 17 مارس 2022م.

رابط منصتي مدرستي والعودة إلى المدارس 1443

تتيح منصة مدرستي التعليمية إمكانية دخول قادة المدارس والمعلم والمعلمة أو الطالب والطالبة وأولياء الأمور وغيرهم من منسوبي العملية التعليمية عن طريق تعبئة بيانات حساب مايكروسوفت الخاص بالمستفيد باستثناء ولي الأمر، حيث يتم دخول ولي الأمر والإداري عن طريق تعبئة بيانات نظام نور لولي الأمر المركزي، ويمكنكم دخول منصة مدرستي للتعليم عن بعد ومنصة العودة إلى المدارس من خلال اتباع الروابط التالية:

رابط منصة العودة إلى المدارس للتسجيل في مدرستي تبرمج 2 (backtoschool.sa) رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول (https schools madrasati sa).

منصة مدرستي ماين كرافت التعليمي

أطلقت وزارة التعليم عام فيديو تعريفي لبرنامج ماين كرافت التعليمي “قصة قريتين” للتعرف على موضوع ساعة البرمجة لهذا العام، حيث يمكنكم الحصول على الفيديو من خلال التالي:

أهداف مسابقة المنصة منصة مدرستي

أوضحت وزارة التعليم الأهداف الاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها من خلال مدرستي تبرمج، حيث تتمثل في العمل على تعزيز البرمجة وتوظيفها لدى الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، إلى جانب تنمية المهارات لدى الطلاب والمعلمين في مجال البرمجة، ورفع مستوى مشاركة أولياء الأمور عن طريق تفعيل “ساعة برمجة”.

كما تهدف إلى تنمية المهارات لدى طلاب وطالبات ومعلمي ومعلمات المملكة العربية السعودية بما يتماشى مع مهارات القرن الحادي والعشرون، وتشجيع الابتكار وإنتاج البرمجيات، وقد أطلقت الوزارة فيديو تعريفي يتضمن أهداف مسابقة مدرستي تبرمج 1443 يمكنكم الإطلاع عليه من خلال التالي:

منصة مدرستي تسجيل الدخول

يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية لأداء المهام المطلوبة من الطلاب والطالبات وحل واجبات منصة مدرستي الإلكترونية من خلال دخول منصة مدرستي واجباتي والإطلاع على الواجبات التي بدأت أو لم تبدأ بعد، ويتم دخول المنصة منصة مدرستي للطالب من خلال تعبئة بيانات الحساب الشخصي الخاص به.

ويتم الحصول على حساب منصة مدرستي لاستخدام البريد الإلكتروني وخدمات أوفيس وماين كرافت التعليمي في التعليم الأهلي والعالمي من خلال الدخول إلى منصة العودة إلى المدارس باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على تسجيل الدخول، ثم تعبئة رقم الهوية أو رقم الإقامة ورقم الجوال.

ثم تعبئة كود التحقق المرسل إلى جوال ولي أمر الطالب أو الطالبة، وسوف تصل رسالة إلى ولي الأمر بنجاح تسجيل الدخول إلى المنصة، ويمكنك الحصول على البريد الإلكتروني وأوفيس 365 وبرنامج ماين كرافت التعليمي، وعند الدخول للمرة الأولى إلى منصة مدرستي وزارة التعليم للاستفادة من الخدمات التعليمية، سيطلب منك النظام تغيير كلمة المرور، ومن يرغب في التعرف على مراحل مسابقة مدرستي تبرمج 1443 يمكنه ذلك من خلال المقال عبر ثقفني.

مراحل مسابقة “مدرستي تبرمج” 1442

تم الإعلان من جانب وزارة التعليم عام عن المراحل التي تمر بها مسابقة منصة مدرستي التعليمية، حيث من المقرر أن تمر المسابقة بمرحلتين وهما:

المرحلة الأولى خلال الفصل الدراسي الحالي “ساعة برمجة”، وتبدأ هذه المرحلة اعتباراً من تاريخ 8 شعبان 1442هـ، وتستمر حتى يوم الخميس بتاريخ 26 شعبان 1442هـ.

والمهمة خلال هذه المرحلة هي تفعيل ساعة برمجة بمدارس التعليم العام عن طريق استخدام اللبنات أو المركبات البرمجية أو بالكتابة مباشرةً بلغة البايثون من أجل القيام بالمهام المطلوبة في برنامج ماين كرافت، ويشارك في هذه المرحلة إدارات التعليم والمدارس والمعلمون والمعلمات.

المرحلة الثانية خلال الفصل الدراسي القادم (التصميم الإبداعي عن طريق استخدام ماين كرافت الإصدار التعليمي Minecraft).

والمهمة في هذه المرحلة هي عمل مشاريع التصميم الإبداعي بمدارس التعليم العام، والفئات المشاركة هم المعلمون والمعلمات والطلاب والطالبات بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي والأجنبي، وسوف يتم تحديد موعد المرحلة الثانية من مسابقة مدرستي تبرمج 1443 خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي القادم 1443 بمشيئة الله تعالى.