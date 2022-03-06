الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل 1443

يبحث الآلاف من المواطنين السعوديين من ذوي الإحتياجات الخاصة عن الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل في المملكة العربية السعودية على محرك البحث “جوجل”، وتُعد هذه الأمراض هي التي تعيق المواطن عن تأدية عمله وممارسته بشكل طبيعي مما ينتج عدم استطاعته لتوفير المال اللازم لتوفير الحياة الكريمة من مأكل وملبس ومشرب وعلاج، ومن هنا حرصت الحكومة السعودية على مساعدة تلك الفئات من المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية، ولذلك أطلقت الحكومة السعودية متمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية برنامج إعانة التأهيل الشامل للوقوف بجانب كل المواطنين من ذوي الأمراض والإحتياجات الخاصة من خلال توفير الدعم المالي والعيني لهم، وفي إطار حرصنا في موقعنا بكل برامج وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية نكتب لكم هذه المقالة عبر موقعنا “ثقفني” لنوضح لكم كل الأمراض المستحقة لإعانات التأهيل الشامل كما وضحنا لكم في مقال سابق من هم المستبعدين من إعانة التأهيل الشامل، فإلى نص المقال.

الأمراض التي تستحق التأهيل الشامل

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية على موقعها الرسمي ومواقع التواصل الإجتماعي عن الأمراض والإعاقات التي يحتاج أصحابها إلى الدعم، وقد شملت أمراض الإعاقة العقلية والحركية والحواسية بجابب أي مرض يعيق صاحبه عن ممارسة حياته بشكل طبيعي، ويُصرف لأصحاب هذه الأمراض دعم مالي شهري، ونوضح لكم أبرز هذه الأمراض والإعاقات كالتالي:

الإعاقات الحواسية والكلام

كف الإبصار في العينين أو كف الإبصار في عين وضعف في الأخرى.

فقدان السمع الكلي أو فقدان السمع في أذن وضعف بالأخرى.

الإعاقة العقلية

اضطراب في الفكر عميق أو متوسط أو خفيف.

الأمراض المسببة لإعاقة

الصرع والفشل الكبدي ومتلازمة داون والتوحد وفقر الدم والزهايمر والأمراض الجلدية المستعصية.

نقص المناعة الدائمة وأمراض القلب المزمنة والإضطرابات النفسية المزمنة والروماتويد.

الإعاقة الحركية

الشلل الثلاثي والرباعي والشلل الطرفي والبتر الطرفي والجزئي.

مستحقات التأهيل الشامل

يقدم برنامج إعانة التأهيل الشامل دعم مالي شهري يختلف على حسب كل حالة، ونوضح لكم الإعانات الشهرية لأبرز الأمراض والإعاقات كالتالي: