الشروط الخاصة بالتسجيل في منصة جود للاسكان وخطوات التسجيل في المنصة

حرصت الحكومة السعودية على توفير مسكن مناسب للمواطن السعودي صاحب الدخل المنخفض، كما تسعى الحكومة لتوفير العديد من البرامج التكنولوجية الجديدة التي توفر وتسهل التسجيل والإنضمام لها للحصول على دعم الحكومة وكذلك لرعاية شؤون المواطنين، ومن بين تلك البرامج نتحدث عن منصة جود للإسكان والتي يتحدد دورها في دعم الأسر السعودية من خلال توفير مسكن لهم مناسب ومسار آخر وهو دعم الإيجار ومنذ أن تم تفعيل المنصة منذ عامين ونصف وهي تقوم بدورها على أكمل وجه في تقديم الدعم لكل الفئات المستحقة بشكل فعال.

خطوات التسجيل في منصة جود للإسكان

تم تفعيل هذا البرنامج ليقدم الخدمات التى تتعلق بالسكن للمواطنين السعودين وتمكينهم من تملك مسكن منخفض التكاليف وذو جودة عالية لتطبيق مبدأ التكافل الإجتماعي الذي تسير على نهجه المملكة العربية السعودية، وفيما يلي سوف نوضح ماهي الخطوات المتبعة للتسجيل عبر المنصة بنجاح:

يستطيع المستخدم الدخول عبر منصة جود للإسكان من خلال رابط المنصة وهو “/https://www.joodeskan.sa“.

يكمل المستخدم إجراءات التسجيل من خلال الضغط على أيقونة حساب جديد ثم يقوم بكتابة جميع بياناته الشخصية مثل الإسم ورقم الهاتف ورقم الهوية وكذلك البريد الإلكتروني لسهولة التواصل معه والوظيفة والرقم السري الخاص به لمعاودة الدخول لاحقاً من خلاله.

يكمل المستخدم خطوات التسجيل وذلك بالضغط على كلمة “تسجيل حساب جديد” حتى يتوفر له فرصة إختيار الدعم المناسب له والذي يحتاجه.

يتمكن المواطن الذي أنهى تلك الخطوات بنجاح أن يتابع الرد على طلبه من خلال هذا الرابط وذلك عن طريق رقم الهوية الخاصة به أو البريد الإلكتروني أو الرقم السري الذي قام بإضافته سابقاً.

الشروط الواجب توافرها للتسجيل في منصة جود للإسكان

تهدف مبادرة جود للإسكان على تزايد معدلات الإستقرار بين المجتمع السعودي وذلك من خلال تقديم المساعدات اللازمة في مجال الإسكان، ولكن هناك بعض الشروط التي حددتها المبادرة حتى يحصل المتقدمين بطلبات التسجيل خلالها على المساعدات اللازمة وهي كالآتي: