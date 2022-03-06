الفترة المستثناة من راتب التقاعد الاجتماعي للمستفيدين 1443

الفترة الاستثنائية من راتب التقاعد الاجتماعي، نظرًا لإضافة بعض التعديلات والتغييرات الفترة الماضية في نظام التقاعد بالسعودية فقد قامت الجهات المسئولة متمثلةً في مؤسسة التقاعد العامة بالإعلان عن تلك التفاصيل ومن ضمنها الفترة المستثناة من راتب التقاعد، ويساعد راتب التقاعد عدد كبير من السعوديين في أن يحظوا بحياة هانئة وكريمة بعد انتهاء فترة العمل المسموحة لهم وهي فترة التقاعد، لذلك فيما يلي نجيب على سؤال الفترة المستثناة من راتب التقاعد.

الفترة المستثناة من راتب التقاعد

بعدما تم تعديل نظام التقاعد في السعودية حددت مؤسسة التقاعد العامة عدة نقاط يجب أن يكون المتقاعد على علم بها ومنها الفترات المستثناة من راتب التقاعد:

فترة الغياب أثناء فترة العمل بدون الحصول على إذن مسبق. والإجازات الاستثنائية بدون راتب مع استثناء الإجازات المرضية والمدرسية منها. فترة مخالفة القواعد والقوانين المحددة في العمل. مدة كسور الشهور المجمعة طوال فترة خدمة الفرد. فترة الكف التي يتم بها حرمان الموظف من الحصول على الراتب أثناء فترة العمل.

شروط نظام التقاعد الجديد في السعودية للمتقاعدين

كما تغيرت تفاصيل التقاعد كذلك تغيرت شروط الحصول على راتب التقاعد من مؤسسة التقاعد العامة بالسعودية وحرصت المؤسسة على توضيح تلك الشروط كما يلي:

إحالة الموظف لعمله إذا قد تم فترة 20 سنة في العمل ولم يطلب التقاعد، ويجب أن يتم التأكيد على ذلك الأمر من كافة الجهات المسئولة حيث تحسب نسبة التقاعد حسب فترة العمل التي عملها الموظف. تأتي مرحلة الإحالة إلى المعاش في حالة وصول عدد سنوات عمل الموظف إلى سنوات نظامية حيث يحتل الموظف على المعاش مهما وصل سنه. في حالة الوفاة أو الفصل من العمل لعدم وجود قدرة كافية على استكمال العمل يحصل الموظف على نسبة 40% من الراتب الأخير له.

متى يصرف راتب التقاعد للمتقاعدين في السعودية؟

نظرًا لأن قطاع المتقاعدين في السعودية من أهم القطاعات التي تولي السعودية اهتمامًا كبيرًا بهم فهي قد حددت يوم معين في كل شهر ميلادي ليكون هو موعد نزول راتب التقاعد وتم اختيار ذلك اليوم ليكون يوم 25 من الشهر الميلادي، وإذا كان اليوم عطلة فيتم تأجيل الراتب حسب إجازة البنوك.