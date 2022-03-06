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عمر شويل - جدة نظام نور تسجيل دخول للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1443، التي تلقي اهتمام كبير من المجتمع السعودي، حيث بدا أولياء الأمور بالبحث عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني بنظام نور لجميع المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية، وجاء ذلك نتيجة البحث المكثف في الفترة الأخيرة عن رابط النتائج برقم الهوية 1443، وظهر ذلك طبقا لمحرك بحث جوجل في الساعات الأخيرة.

شهدت جميع مدارس السعودية صباح يوم الأحد الموافق السادس من شهر مارس 2022 الموافق الثالث من شهر شعبان 1443 اختبارات الفصل الدراسي الثاني في السعودية، تحت منظور الأمن من الوباء فيروس كورونا، حيث حضر الطلاب والطالبات الإختبارات تحريري، والمقرر أن تنتهي في التاسع من شهر مارس 2022.

نظام نور تسجيل دخول للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1443

من خلال الدخول على موقع نظام نور .

. ثم إدخال اسم المستخدم ورقم المرور الخاصين بالحساب الشخصي.

التوجه إلي رمز النتيجة.

تحديد نتيجة الصف الدراسي الثاني لعام 1443.

لعام 1443. الضغط علي البحث.

ستظهر النتيجة موضح بها العام الدراسي بداْ من الابتدائي وحتى الثانوية.

وطبقا لبعض المصادر بالوازرة انهم حاليا في المرحلة النهائية من التصحيح الأوراق، وسيتم ظهور النتيجة في منتصف نهار الخميس من الأسبوع المقبل مارس 2022، من خلال رابط نتائج نظام نور.

خدمات منصة نظام نور التعليمي

ويمكن أيضا الاستعلام عن النتيجة داخل موقع المنصة التعليمية التابعة لوزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية الخاصة بالخدمات الإلكترونية لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية كذلك أولياء الأمور.

كذلك توفر الوزارة من خلال منصاتها المختلفة خدمات أخرى تفيد المواطنين كتسجيل طفل جديد للدخول إلي مرحلة رياض الأطفال طبقا للوائح الوزارة لتاريخ الميلاد، أيضا تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي لنظام نور.

خطوات الاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية 1443

تتمكن من الاستعلام عن نتائج نظام نور من خلال اتباع عدة خطوات بسيطة للغاية، حيث من المتوقع أن تتزايد عمليات البحث في الأسبوع التالي من اختبارات الفصل الدراسي الثاني من شهر مارس 2022، وذلك بعد الأنباء التي تردد عن رفع النتيجة مباشرةً بعد إنتهاء عملية التصحيح، لذا عليكم الآن اتباع ما يلي للتعرف علي نتيجة الفصل الثاني:

الدخول علي رابط منصة نظام نور التعليمي.

التعليمي. كتابة رقم الهوية الوطنية.

تسجيل كلمة المرور للطالب أو الطالبة.

كتابة رمز التأكيد.

مراجعة صحة البيانات.

اختار الفصل الدراسي التابع له الذي تريد الاستعلام عنه.

طباعة نتيجة الطالب.

كيفية الإستعلام عن النتيجة عبر منصة مدرستي

يتمكن الطالب والطالبة من التعرف على النتائج من خلال الذهاب إلي منصة مدرستي وبعدها عليه التوجه إلي القائمة الرئيسية في واجهة صفحة منصة مدرستي ثم إتباع الخطوات التالية:

الدخول إلي منصة مدرستي .

. الضغط على تقرير الطلاب.

النقر فوق حدث ربع سنوي.

تحديد الفترة.

تنزيل ملف النتيجة بصيغة pdf.

وصلنا لختام نظام نور تسجيل دخول للاستعلام عن نتيجة الفصل الدراسي الثاني 1443.