حصيلة مرعبة.. المفوضية الأوروبية تكشف عدد اللاجئين الفارين من أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - ذكرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أن عدد اللاجئين الأوكرانيين الذين فروا من بلادهم مع احتدام أعمال القتال هناك تجاوز حاليا 1.2 مليون شخص، موضحة أن هذا الرقم قد يزداد عدة مرات فى الأيام والأسابيع المقبلة.





وأثنت فون دير لاين - فى مؤتمر صحفى مشترك عقدته فى مدريد مع رئيس وزراء إسبانيا بيدرو سانشيز- على جهود على ما وصفته بـ"دول المواجهة"، وهى الدول المجاورة لأوكرانيا ، مثل بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والمجر، وكذلك مولدوفا، لتضامنها مع أوكرانيا فى أزمتها الأخيرة، مؤكدة أنها دول تستحق الدعم والتضامن من جانب المفوضية والدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبى.

وأضافت فون دير لاين - حسبما نقلت المفوضية عبر موقعها الرسمى فى صباح اليوم الأحد- أن الاتحاد الأوروبى قدم بالفعل 500 مليون يورو كدفعة أولى لمساعدة الأوكرانيين، ومنحهم حقوق إقامة فورية داخل بلدانه على الفور لمدة عام على الأقل، بما فى ذلك الحق فى العمل والدراسة والرعاية الطبية.

وقالت - بخصوص العقوبات الغربية ضد روسيا- "إن الهدف هو قطع قدرة الكرملين على شن حرب ضد جيرانه وهذا هو السبب فى أننا فرضنا عقوبات كاسحة بنطاق غير مسبوق، وقد أثرت موجات العقوبات الثلاث التى فرضناها بالفعل على الاقتصاد الروسى، وبالتالى على جهود بوتين الحربية"، مضيفة "سنتخذ خطوات إضافية إذا تدهور الوضع على الأرض فى الوقت نفسه، نحن نستعد فى حالة الانتقام وعلى وجه الخصوص، قمنا بتنويع مصادر الطاقة ونعمل على زيادة إمداداتنا من الغاز الطبيعى المسال لضمان حصولنا على ما يكفى خلال موسم التدفئة الحالي، ونقوم أيضا بمضاعفة جهودنا فى استخدام مصادر الطاقة المتجددة، وهى الحل الأذكى والأنظف لتحقيق الاستقلال عن مصادر الطاقة الروسية".

وأكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أن الطاقة تعد من أهم الموضوعات المطروحة حاليا داخل أوروبا، حيث يتعين علينا التخلص من التبعية الروسية للنفط والغاز والفحم. ومن أجل ذلك، علينا تنويع العرض، وتحسين كفاءة الطاقة، والاستثمار بشكل كبير فى مصادر الطاقة المتجددة، وفى هذا المجال، يمكن لإسبانيا أن تلعب دورًا مهمًا فى إمداد أوروبا بما تحتاجه.