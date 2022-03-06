تفاصيل جديدة حول ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق الخطر فى أوكرانيا

وقال محمد الزاوى، مراسل "اكسترا نيوز"، إنه من المتوقع أن تتم عملية الإجلاء للمدنيين من نيكولاس وفولنوفاخا، اليوم الأحد، باعتبارهما المنطقتين اللتين تقعان فى مستوى خطر جدا، حسبما تؤكد السلطات المحلية والمنظمات الدولية.
وأشار مراسل القناة، إلى نيكولاس تحديدًا كانت تعانى أوضاعًا صعبة خلال الأيام الماضية، حيث انقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أن هذه المنطقة تقع فى إقليم الدونباس، التى كانت محور صراع بين القوات الإنفصالية والحكومة الأوكرانية على مدار سنوات، لذا فهى المنطقة الأكثر تضررًا فى الوقت الحالى.
وبحسب "اكسترا نيوز"، لا يوجد فى الوقت الحالى أى دعم لهذه المنطقة من بين المناطق الأخرى، سواء معونات مالية، وسيزداد الوضع سوءًا إذا لم يخرج المدنيين من هناك خلال الأيام المقبلة.
كما أشار مراسل "اكسترا نيوز" إلى الحديث عن عمليات إجلاء وممرات آمنة فى سومى وخاركيف، التى شهدت معارك قاسية خلال الأيام الماضية، مضيفًا أنه يتم التركيز على الطلاب الأجانب فى هذه المدن.
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