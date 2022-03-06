تفاصيل جديدة حول ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مناطق الخطر فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - كشفت قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل، عن تفاصيل الممرات الإنسانية فى أوكرانيا، وفق ما أكدت السلطات من الجانبين ماريوبول وفولنوفاخا، حيث شهدت فولنوفاخا بالأمس إجلاء 400 شخص، ثم توقفت بعد ذلك عمليات الإجلاء بسبب ما وصفه الجانب الأوكرانى بأنه استمرار لعمليات الجانب الروسى.





وقال محمد الزاوى، مراسل "اكسترا نيوز"، إنه من المتوقع أن تتم عملية الإجلاء للمدنيين من نيكولاس وفولنوفاخا، اليوم الأحد، باعتبارهما المنطقتين اللتين تقعان فى مستوى خطر جدا، حسبما تؤكد السلطات المحلية والمنظمات الدولية.

وأشار مراسل القناة، إلى نيكولاس تحديدًا كانت تعانى أوضاعًا صعبة خلال الأيام الماضية، حيث انقطاع الكهرباء والمياه، إضافة إلى أن هذه المنطقة تقع فى إقليم الدونباس، التى كانت محور صراع بين القوات الإنفصالية والحكومة الأوكرانية على مدار سنوات، لذا فهى المنطقة الأكثر تضررًا فى الوقت الحالى.

وبحسب "اكسترا نيوز"، لا يوجد فى الوقت الحالى أى دعم لهذه المنطقة من بين المناطق الأخرى، سواء معونات مالية، وسيزداد الوضع سوءًا إذا لم يخرج المدنيين من هناك خلال الأيام المقبلة.

كما أشار مراسل "اكسترا نيوز" إلى الحديث عن عمليات إجلاء وممرات آمنة فى سومى وخاركيف، التى شهدت معارك قاسية خلال الأيام الماضية، مضيفًا أنه يتم التركيز على الطلاب الأجانب فى هذه المدن.