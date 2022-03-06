عاجل- سماع دوى انفجار فى كييف

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء "يونيان" الأوكرانية، أن هذا الانفجار تلى انفجارات أخرى فى العاصمة الأوكرانية، وسمع فى عدة مناطق طوال الليل. وصدر إنذار بغارة جوية فى المدينة حيث تم حث جميع سكان العاصمة على الذهاب على الفور إلى الملاجئ. وفى نفس السياق، هاجمت روسيا، صباح اليوم خاركوف مرة أخرى حيث تم الإبلاغ أولا عن ظهور الطائرات فوق المدينة، ثم عن القصف مما أدى إلى اشتعال النيران فى مبنى ضخم.

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