عاجل- الصحة العالمية: عدة هجمات استهدفت مراكز رعاية فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة الصحة العالمية، قد حذرت فى وقت سابق، من تداعيات صحية خطيرة للصراع العسكرى الدائر فى أوكرانيا، مشيرة إلى دوره فى انتشار أوسع لفيروس كورونا.

ولا يعد انتقال فيروس كورونا المستجد مصدر القلق الصحى الرئيسى الوحيد بالنسبة لمنظمة الصحة العالمية، حيث يتلقى كثير من الأوكرانيين العلاج خارج المستشفيات فى أماكن غير معدة للتعامل الطبى السليم.