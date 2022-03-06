سكاي نيوز : اوكرانيا تستخدم 200 أردني كدروع بشرية

وأوضحت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية" ، وفق ما نقلت روسيا اليوم .

وأوضحت أن "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام"، مضيفة أن "هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".