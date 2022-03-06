سكاي نيوز : اوكرانيا تستخدم 200 أردني كدروع بشرية

جى بي سي نيوز :- قالت وزارة الدفاع الروسية، السبت، إن القوات الأوكرانية تحتجز أكثر من 5 آلاف أجنبي من بينهم عرب، وتستغلهم دروعا بشرية، في إطار الحرب الدائرة بين الطرفين.
وأوضحت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية" ، وفق ما نقلت روسيا اليوم .
وأوضحت أن "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام"، مضيفة أن "هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".
وأوضحت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية" ، وفق ما نقلت روسيا اليوم .
وأوضحت أن "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام"، مضيفة أن "هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".
وأوضحت الوزارة في بيان: "تحتجز الكتائب القومية النازية الأوكرانية (الاسم الذي تطلقه على القوات الأوكرانية) أكثر من 5 آلاف أجنبي وتستغلهم دروعا بشرية" ، وفق ما نقلت روسيا اليوم .
وأوضحت أن "بين المحتجزين في خاركيف (شرقي أوكرانيا) 1500 طالب هندي، و40 مصريا و200 أردني و15 من فيتنام"، مضيفة أن "هناك أجانب محتجزين في سومي (شمال شرقي أوكرانيا)".
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