التقويم الدراسي الجديد في قطر بعد التعديل 2022-2023

التقويم الدراسي في قطر 2022، نظرًا لأن دولة قطر الشقيقة هي المختارة هذا العام لكي تقوم على أرضها مباريات بطولة كأس العالم 2022 فقد تم إضافة بعض التعديلات على التقويم الدراسي بقطر خاصةً على موعد بداية الدراسة، حيث تبدأ البطولة في شهر نوفمبر وديسمبر من هذا العام لذلك وجب إقامة بعض التعديلات نعرفكم بها فيما يلي.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد في قطر 2022؟

قد تقرر أن يكون موعد الدراسة في قطر للعام الدراسي الجديد هو السادس عشر من شهر أغسطس 2022 والثامن عشر من شهر محرم 1444 حيث سيكون ذلك هو موعد عودة الطلاب أما عن عودة الاداريين والمعلمين فيكون مبكرًا قليلًا في الرابع عشر من شهر أغسطس والموافق السادس عشر من محرم للعام الهجري الجديد.

التقويم الدراسي في قطر للعام الدراسي الجديد 2022-1444

نتيجة لقرار إقامة بطولة كأس العالم على أرض قطر فقد قامت وزارة التربية والتعليم القطرية بإضافة بعض التعديلات الجديدة في التقويم الدراسي للطلاب وجاءت تعديلات التقويم الدراسي القطري كالتالي: