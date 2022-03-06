نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقويم الدراسي الجديد في قطر بعد التعديل 2022-2023 في المقال التالي
التقويم الدراسي في قطر 2022، نظرًا لأن دولة قطر الشقيقة هي المختارة هذا العام لكي تقوم على أرضها مباريات بطولة كأس العالم 2022 فقد تم إضافة بعض التعديلات على التقويم الدراسي بقطر خاصةً على موعد بداية الدراسة، حيث تبدأ البطولة في شهر نوفمبر وديسمبر من هذا العام لذلك وجب إقامة بعض التعديلات نعرفكم بها فيما يلي.
متى يبدأ العام الدراسي الجديد في قطر 2022؟
قد تقرر أن يكون موعد الدراسة في قطر للعام الدراسي الجديد هو السادس عشر من شهر أغسطس 2022 والثامن عشر من شهر محرم 1444 حيث سيكون ذلك هو موعد عودة الطلاب أما عن عودة الاداريين والمعلمين فيكون مبكرًا قليلًا في الرابع عشر من شهر أغسطس والموافق السادس عشر من محرم للعام الهجري الجديد.
التقويم الدراسي في قطر للعام الدراسي الجديد 2022-1444
نتيجة لقرار إقامة بطولة كأس العالم على أرض قطر فقد قامت وزارة التربية والتعليم القطرية بإضافة بعض التعديلات الجديدة في التقويم الدراسي للطلاب وجاءت تعديلات التقويم الدراسي القطري كالتالي:
- عودة الموظفين والعاملين بالمدارس في الرابع عشر من أغسطس للعام الحالي 2022.
- وعودة الطلاب للدراسة للعام الدراسي الجديد في السادس عشر من أغسطس.
- امتحانات الفصل الدراسي الأول بقطر من الصف الأول إلى التاسع نهاري بدايةً من السادس حتى الرابع عشر من شهر نوفمبر.
- أما عن اختبارات الصفوف من العاشر حتى الثاني عشر للفصل الدراسي الأول نهاري فمن السادس من نوفمبر إلى السادس عشر من نفس الشهر.
- إجازة الفصل الدراسي الأول أو نصف العام بقطر من عشرين من شهر نوفمبر حتى اثنان وعشرون من الشهر التالي شهر ديسمبر.
- يبدأ الفصل الدراسي الثاني في قطر 2022 بالخامس عشر من شهر ديسمبر.
- موعد ملحق اختبارات الفصل الأول للصفوف من الأول إلى الحادي عشر نهاري يبدأ في السابع عشر حتى السادس والعشرين من يناير لعام 2023.
- وبعد ذلك تبدأ اختبارات الفصل الدراسي الثاني بقطر للصفوف العاشر حتى الحادية عشر فقط نهاري من يوم الثامن والعشرين من فبراير حتى الثامن من مارس.
- ومن ثم الصفوف الأولى حتى الصفوف التاسعة نهاري تبدأ من الأول من شهر مارس حتى التاسع من نفس الشهر.
- تبدأ إجازة نصف الفصل الثاني قبل الاختبارات في الثاني عشر من شهر مارس إلى السادس عشر من نفس الشهر.
- والعودة إلى الدراسة بعد الإجازة في التاسع عشر من شهر مارس.