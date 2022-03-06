نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور المجاني 1443 لشكاوى النظام المطور Sbis في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوفر الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور 1443 للتواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن برنامج الضمان الاجتماعي المطور 1443، حيث هناك العديد من المتقدمين تواجههم بعض المشكلات أثناء عملية التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد ويرغبون في الاستفسار عن الخطوات الصحيحة وكيفية إضافة بيانات إحدى خانات الملف الموحد، كما يرغب البعض في الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من حيث التأهل وعدمه بعد أن تم إرسال رسائل نصية على الجوالات المسجلة في النظام تفيد برفض المتقدم، بينما حالة الطلب في منصة الدعم تحت التدقيق، لذلك قمنا بتوفير رقم هاتف الضمان الاجتماعي المطور، بالإضافة إلى إرفاق رابط التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد الرسمي للتسجيل في برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، كما يمكن الإطلاع على طريقة حساب الضمان المطور من خلال ثقفني الآن.

الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور 1443

تم الإعلان من جانب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشكل رسمي عن نفاذ برنامج الضمان الاجتماعي المطور اعتباراً من منتصف شهر نوفمبر من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين وتستقبل منصة الدعم والإعانات الاجتماعية طلبات التسجيل في النظام المطور للضمان الاجتماعي للالتحاق به من أجل تحقيق الاستفادة من معاش الضمان المقدم من جانب الوزارة للمستحقين.

حيث أتاحت إمكانية التسجيل في البرنامج أمام كافة الراغبين في الالتحاق بالبرنامج المطور، بينما يتم قبول من ينطبق عليه شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق الجديدة حتى وإن كان من المستفيدين السابقين وفق النظام القديم، فهؤلاء يتم خضوعهم للدراسة من جديد لمعرفة هل هم مستحقين أم لا وفق الشروط الجديدة، وهناك العديد من المشكلات التي تواجه المتقدمين أثناء التقديم على البرنامج وبعد الانتهاء من عملية تعبئة البيانات.

حيث أرسل النظام لبعض المتقدمين رسائل نصية تتضمن رفض المتقدم والسبب هو سجلات الهيئة العامة للزكاة تشير إلى أن الضريبة المسجلة على السجل التجاري لعائل الأسرة تتعدى الحد الأدنى، في حين أن المتقدم قام بحذف سجله التجاري، وهناك بعض المتقدمين أيضاً وردتهم رسائل الاعتذار عن القبول لعدم مطابقة شروط الاستحقاق على الطب المقدم من جانبهم.

في حين أنهم يؤكدوا على عدم مخالفتهم لأي شروط من شروط الضمان الجديدة، بالإضافة إلى أن حالة الطلب الخاص بهم “تحت التدقيق” ولم تتغير إلى غير مؤهل، وهناك من يريد الاستفسار عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور الدفعة الثانية لشهر مارس الجاري، لذلك يرغبون في التواصل مع الدعم الفني للوزارة، حيث يمكنكم الاتصال الآن من خلال رقم ضمان الاجتماعي المجاني المرفق بالتالي:

الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور (19911). الضمان الاجتماعي تويتر (HRSD_Care).

رابط التسجيل في منصة الضمان الاجتماعي المطور 1443

تتيح منصة الضمان الاجتماعي الجديدة إمكانية التواصل مع الوزارة أو مع خدمة العملاء عن طريق رفع التذاكر، حيث يتم النقر على أيقونة التذاكر من القائمة الرئيسية ومن ثم اختيار التصنيف الرئيسي المناسب للمشكلة التي تواجهك، ثم اختيار التصنيف الفرعي لتحديد المشكلة، ثم كتابة وصفها بإيجاز، ومن ثم رفع التذكرة ليتم حلها من جانب الدعم الفني للموارد البشرية.

كما يتم من خلال منصة الدعم استقبال طلبات التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور على مدار الساعة، حيث يتم تسجيل الدخول إلى المنصة من خلال اتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على تسجيل جديد وتعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح للانتهاء من عملية إنشاء مستخدم جديد يتم من خلاله التقديم على الضمان الاجتماعي الجديد 1443، فمن يرغب في الحصول على رابط منصة الضمان المطور يمكنه ذلك من خلال التالي:

رابط التسجيل في الضمان الاجتماعي الجديد (sbis.hrsd.gov.sa).

طريقة تقديم الضمان الاجتماعي الجديد 1443

يتم التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال دخول منصة الدعم والضغط على زر “تسجيل جديد”، ثم تعبئة المعلومات اللازمة والتي تتمثل في الهوية والجوال وتاريخ الميلاد وإنشاء كلمة المرور، ثم الموافقة على الشروط والأحكام، والنقر على تسجيل، وسيتم التحقق من صحة الجوال من خلال إرسال رمز التفعيل، قم بتعبئة الرمز وأنقر على “توثيق”، وسيتم تحويلك لواجهة النظام الرئيسية لإدخال الهوية وكلمة المرور.

وبذلك تكون قد أنشأت حساباً يمكن من خلاله التقديم على برنامج دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي المطور 1443، لتبدأ بعد ذلك في تعبئة بيانات الملف الموحد من خلال النقر على “الذهاب إلى الملف الموحد”، وتبدأ أولى خانات الملف بالبيانات الأساسية التي تتكون من الاسم والهوية ورقم الجوال وتاريخ الميلاد، ثم البيانات الشخصية وهي الاسم الأول واسم الأب والجد والعائلة والعمر والجنس والجنسية وحالة الحياة.

وسيعرض النظام سؤال عن الحالة الاجتماعية هل أنت أعزب أو مطلق أو أرمل، وهل من ذوي الاحتياجات الخاصة أو من مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق أم لا، ثم تعبئة رقم الحساب البنكي، وهنا يتوجب على المتقدم تحري الدقة عند تعبئة الآيبان وأن يكون مطابق لاسم المتقدم، ثم النقر على حفظ البيانات، لتبدأ في تعبئة تفاصيل العنوان، ويجب إكمال الخانات كما هو مسجل في العنوان الوطني، ويمكنكم الإطلاع على طريقة التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور من خلال الفيديو التالي:

وفي الوقت الحالي يترقب العديد من المتقدمين إعلان نتائج الأهلية لمعرفة ما إذا تم قبولهم في البرنامج أم لا، حيث لم تصرح الوزارة حتى اليوم عن موعد نزول الضمان الاجتماعي المطور في الحسابات البنكية للمستحقين، وأي حديث عن موعد صرف الضمان الاجتماعي الجديد هو من قبيل الاجتهادات الشخصية لبعض المواقع أو الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، لذلك يجب العلم أن الموارد البشرية لم تحدد موعداً لإطلاق نتائج الأهلية، ولا تاريخاً لصرف المستحقات حتى الآن.

شروط الضمان الاجتماعي الجديد 1443

بعد توفير الرقم الموحد الضمان الاجتماعي المطور للتواصل مع الدعم الفني لوزارة الموارد البشرية، فقد قمنا بتوفير شروط الاستحقاق الجديدة المعلن عنها من قبل الوزارة لمعرفتها قبل بدء تقديم طلب جديد في البرنامج المطور، حيث يمكنكم الإطلاع على شروط التسجيل من خلال التالي: