بوتين يوجه بإعداد قائمة بالدول التي تتخذ خطوات «غير ودية» تجاه روسيا

طالب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الحكومة بإعداد قائمة خلال يومين بالدول التي تتخذ ما وصفها بخطوات “غير ودية” تجاه بلاده.

ويأتي هذا على خلفية العقوبات الغربية التي اتخذتها الدول الغربية ضد روسيا.

ووفقا للمرسوم الذي أصدره بوتين، فستقوم الشركات الروسية بسداد ديونها أمام الدائنين من الدول المدرجة على هذه القائمة بالروبيل الروسي.

وكان بوتين قد اعتبر في وقت سابق العقوبات المفروضة على بلاده بأنها تعادل “إعلان الحرب”، كما حذر أي دولة من فرض منطقة حظر طيران في أوكرانيا.

ودعت موسكو الاتحاد الأوروبى وحلف الناتو إلى وقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة.

وأعربت عن قلقها من أن تقع صواريخ ستينجر المحمولة المضادة للطائرات في أيدى من وصفتهم بالإرهابيين.