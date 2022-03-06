عاجل- تصريح جديد من واشنطن بشأن الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وكان بلينكن، قد أعلن فى وقت سابق، أن العقوبات الأمريكية والأوروبية على روسيا لها تأثير قوى للغاية. وأن "الروبل فى الحضيض وتم تحييد قدرة روسيا على استخدام احتياطاتها".

يشار إلى أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، كان قد أعلن الأسبوع الماضى، إطلاق عملية عسكرية خاصة فى دونباس، جنوب شرق أوكرانيا، وذلك فى أعقاب طلب مدينتى دونيتسك ولوجانسك رسمياً دعم روسيا فى مواجهة الجيش الأوكرانى.