عاجل.. روسيا تعلن السيطرة على 11 بلدة فى شرق أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قوات دونيتسك ولوجانسك تمكنت من السيطرة على 11 بلدة فى شرق أوكرانيا، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "اكسترا نيوز" الإخبارية، منذ قليل.





وكشفت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، عن حصيلة عملياتها خلال الـ24 ساعة الماضية فى أوكرانيا، مؤكدة أنه تم استهداف 61 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط 10 طائرات، إضافة إلى تدمير منظومة إس ـ 300 المضادة للطائرات فى أوكرانيا. وقالت وزارة الدفاع "دمرنا 2203 أهداف تتعلق بالبنية التحتية العسكرية الأوكرانية منذ بداية العملية العسكرية".

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