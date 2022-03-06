زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب فرنسا

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل فى فرنسا (ريناس) رصدت حدوث زلزال بقوة 3.5 درجة فى تمام الساعة 3:17 فجرا (حسب التوقيت المحلى للبلاد) شرق بلدة "لا روش دى رام".

ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا جراء هذا الزلزال حتى الآن.