جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة "بى إف إم" الإخبارية الفرنسية اليوم الأحد، أن الشبكة الوطنية لرصد الزلازل فى فرنسا (ريناس) رصدت حدوث زلزال بقوة 3.5 درجة فى تمام الساعة 3:17 فجرا (حسب التوقيت المحلى للبلاد) شرق بلدة "لا روش دى رام".
ولم تذكر القناة المزيد من التفاصيل عن وقوع أضرار مادية أو سقوط ضحايا جراء هذا الزلزال حتى الآن.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 3.5 درجة يضرب فرنسا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.