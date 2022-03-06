عاجل.. انتشار واسع للقوات الأوكرانية فى كييف تحسبا لدخول روسى

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة الأوكرانية، كييف، اليوم الأحد، انتشارًا واسعًا للقوات الأوكرانية، وذلك تحسبا لدخول القوات الروسية، حسبما أفاد مراسل قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية بأوكرانيا، منذ قليل.





وأعلنت وزارة الدفاع الروسية فى وقت سابق من اليوم الأحد، أن قوات دونيتسك ولوجانسك تمكنت من السيطرة على 11 بلدة فى شرق أوكرانيا. كما كشفت الدفاع الروسية عن حصيلة عملياتها خلال الـ24 ساعة الماضية فى أوكرانيا، مؤكدة أنه تم استهداف 61 منشأة عسكرية أوكرانية، وإسقاط 10 طائرات، إضافة إلى تدمير منظومة إس ـ 300 المضادة للطائرات فى أوكرانيا.

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