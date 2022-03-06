أكثر من 243 ألف إصابة جديدة بكورونا فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية 243,628 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع العدد الإجمالى إلى 4,456,264 إصابة.





وأعلنت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم أن البلاد سجلت أيضا 161 وفاة ليرتفع إجمالى عدد الوفيات إلى 8,957 منذ بداية تفشى الفيروس.

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