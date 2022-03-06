عاجل.. فتح ممرات إنسانية فى ماريوبول وفولنوفاخا اليوم

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أنه سيتم فتح ممرات إنسانية فى ماريوبول وفولنوفاخا للسماح بخروج المدنيين من مناطق العمليات، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، نقلاً عن وكالة "إنترفاكس" الروسية.





وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اتهم السلطات الأوكرانية بأنها تحتجز أكثر من 6 آلاف طالب من الأجانب فى محطات القطارات، يستخدمونهم كرهائن، لافتًا إلى أن موسكو أوصلت هذه المعلومات للقيادة الأوكرانية الحالية، والأمم المتحدة وكافة المعنيين، ولكنهم لم يحركوا ساكنًا. وأضاف بوتين فى كلمته، أمس السبت، خلال زيارته مركزا لتدريب الطيارين تابعا لشركة "إيروفولت"، إن السلطات الأوكرانية تستخدم المواطنين الأوكران كدروع بشرية فى ماريوبل مثلاً، لافتًا إلى أن "حكومة كييف اتصلوا بالعسكريين الروس وقمنا بتوقيف الأعمال القتالية وتوفير ممرات إنسانية لخروج المدنيين، ولكن السلطات الأوكرانية لا يسمحون للمواطنين بالخروج". ووصف الرئيس الروسى من يقومون باحتجاز المدنيين واستخدامهم دروعا بشرية بأنهم "النازيون الجدد".

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