جموع المصلين يؤدون صلاة الفجر فى المسجد الحرام‬⁩ دون تباعد (صور)

جدة - نرمين السيد - وأظهرت الصور، التى نشرتها وكالة الأنباء السعودية، اليوم، اصطفاف المصلين للصلاة بصورة طبيعية وبدون إجراءات تباعد، وذلك للمرة الأولى منذ انتشار جائحة كورونا فى أواخر عام 2019، واتباع إجراءات احترازية مشددة منذ مارس 2020.

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