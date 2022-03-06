تمويل شخصي سريع بدون كفيل من مصرف الراجحي بالسعودية 1443

قام بنك الراجحي بتقديم التمويل لكافة المواطنين بالمملكة العربية السعودية والغير سعوديين المغتربين أيضًا كما أن التمويل مقدم للفئة التقاعدين ولكن هناك بعض الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي من مصرف الراجحي في الملكة العربية السعودية وتتبعوا معنا في السطور الآتية تلك الشروط.

شروط التمويل الشخصي من مصرف الراجحي:

يلزم على العميل ألا يتعدى عمره عن ستين عام سواء للسعوي أو للمقيم.

إذا كان العميل متقاعد فيلزم ألا يتعده عمره عن الستين أثناء سداد أخر سط من القرض.

يشترط أن يكون العميل موظف في أحد الجهات المعتمدة لمصرف الراجحي.

يلزم عميل أن يكون الشخص عميل في البنك بشكل فعلي أي حاصل على حساب بالبنك ويكون مفعل.

من أجل أن يتم التأكد من اتباع تلك الشروط.

فتح حساب في بنك الراجحي:

المستندات التي يلزم توافرها للحصول على قرض مصرف الراجحي:

هناك مجموعة من المستندات التي يلزم توافرها من أجل الحصول على التمويل مع العلم أن الشروط سهلة وغير معقدة على الإطلاق فالهدف الذي يعمل الراجحي من أجله تلبية كافة احتياجات العملاء الأساسية والمستندات التي يلزم توافرها كلًا من التالي:

يلزم توفير بطاقة الهوية الوطنية وصورة الإقامة الخاصة بالعميل.

يجب تقديم صورة بها الراتب الشهري للموظف.

يلزم تقديم نموذج من طلب التمويل.

التمويل الفوري من مصرف الراجحي بالسعودية:

تعتبر منتجات الراجحي من المنتجات التي تتسم بالكثير من المزايا وتعتبر من أسمى المنتجات التي يبحث عن العميل في حالة رغبته للحصول على قرض شخصي سواء كان القرض شخصي أو عقاري أو سيارة،.

فمن أهم ما يميز منتجات الراجحي هي أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بخلاف الكثير من المزايا الأخرى التي أهمها أن فترة السداد طويلة ومرنة يمكن أن تصل إلى خمسة سنوات، أهم ما يميز التمويل أنه فوري فيتم الحصول عليه في فترة نصف ساعة كما أنه بدون كفيل.