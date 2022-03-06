خصومات هايبر بنده بالسعودية على كافة المنتجات الإستهلاكية الضرورية

هايبر بنده يعد أضخم هايبر بنده متواجد بالمملكة العربية السعودية، فهو يعمل جاهداً للحصول على إرضاء العملاء من خلال العروض والخصومات الهائلة المستمرة، إليكم كل ما ورد في مجلة الخصومات لهذا الأسبوع.

عروض هايبر بنده على السلع الغذائية الضرورية:

متواجد بالعرض زيت عافية (2.9 لتر)، سعره قبل العرض 50.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39.95 ريال سعودي.

متاح أيضاً زيت زيتون بكر ممتاز عافية (1 لتر)، سعر الحبة قبل العرض 34.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 24.95 ريال سعودي، يعطي مذاق رائع السلطات وهو صحي ومفيد للجسم.

عرض آخر على زيت دوار الشمس شمس (2.9 لتر) /نباتي العربي (2.9 لتر)، سعره الآن 26.95 ريال سعودي.

تخفيض على أرز أبيض حبة طويلة العائلة (5 كيلو)، سعر الكيس الأن 37.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال سعودي، تلك الأرز يدخل في عمل الماندي والكبسة السعودي.

خصم 20% على بسمتي كريمي المفخرة (10 كيلو)، سعره بعد الخصم 56.95 ريال سعودي.

متوفر تخفيض آخر على هيل أخضر زينا (500 جرام)، سعره 49.95 ريال سعودي، أما عن عرض هيل ذهبي زينا (250 جرام)، سعره بعد العرض 32.95 ريال سعودي.

كما متوفر أيضاً سمن نقي المراعي (800 جرام) سعر العبوة قبل العرض 46.95 ريال سعودي والسعر داخل العرض 28.95 ريال سعودي، بادر بالحصول على العرض الآن .

خصم 10%على طحينة فاخرة حلواني (500 جرام)، سعر العبوة بعد الخصم 17.95 ريال سعودي.

أشتري واحدة وأحصل على واحدة آخرى مجاناً من فراولة مجمدة/ لب الجوافة داري (1 كيلو) سعر ال 2 حبة 15.95 ريال سعودي.

أشتري 2+1 مجاناً من خضار مونتانا (400 جرام)، سعر ال 3 حبات قبل العرض 19.50 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 9.95 ريال سعودي.

3 حبات بسعر واحدة فقط من نقانق دجاج/ بالجبنة داري (340 جرام)، سعرها الآن ولفترة محدودة 10.95 ريال سعودي.

كما متوفر بالعرض لهذا الأسبوع تخفيضات هائلة على كافة منتجات ساديا والتي من بينها ما يلي:-