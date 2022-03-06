طريقة الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 1443 وشروطه

طريقة التقديم في قرض العمل الحر وشروطه 1443 من بنك التنمية الاجتماعية، يعد هذا القرض من أهم التمويلات التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعي للسيدات و العاطلين عن العمل لبدء مشاريع صغيرة تساعدهم في أعباء الحياة و توفر لهم حياة كريمة وإنشاء مشاريع وجهة عمل مستقلة، ويمكن أيضاً أصحاب الحرف والمهن الصغيرة من السعوديين الحصول على القرض، ولكن هناك بعض الشروط التي وضعها البنك لكي يتم قبولك طلب القرض، فمن خلال القرض الحر الحصول على تمويل حتى 120 ألف ريال سعودي ويصل تمويل السيارة إلى 150 ريال سعودي.

شروط الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية 1443

وضع بنك التنمية الاجتماعي السعودي بعض الشروط و الأحكام التي لابد أن تتوفر في كافة المتقدمين على طلب قرض العمل الحر لكي يتم قبول طلبك، والشروط هي:

من أهم شروط قرض العمل الحر أن يكون سعودي الجنسية.

لابد أن يكون مقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية بشكل دائم.

أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 21 عام ولا يزيد عن 60 عام.

يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 20000 ريال سعودي.

كما يشترط عدم حصول المتقدم على قرض آخر من بنك التنمية الاجتماعية ولا يوجد عليه دين للبنك.

لابد أن يلتزم المتقدم بسداد قيمة القرض في الميعاد المحدد له وهو 40 شهر

يشترط تقديم كافة الضمانات التي تضمن قيمة القرض.

طريقة التقديم على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

أصبح بإمكانك من المنزل التقديم على القرض الحر وهذا من خلال الموقع الرسمي الخاص بنك التنمية الاجتماعي السعودي الإلكتروني ولكن هذا بعد استيفاء كافة الشروط والأحكام التي قد تم ذكرها، وخطوات التقديم على القرض الحر هي: