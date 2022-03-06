منصة تواصل وطلب مساعدة علاجية ومالية وسداد دين من الأمير عبد العزيز بن فهد

منصة تواصل وطلب مساعدة علاجية ومالية وسداد دين تعمل مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية على تقديم مئات المساعدات المالية للأشخاص التي تعاني من حالة مادية صعبة، كما أن المؤسسة تقدم خدمات متميزة ومنها سداد ديون بعض المتعثرين عن سداد ديونهم بسبب ضائقة مالية مفاجئة حدثت لهم، حيث يقوم المتقدم على طلب المساعدة من المؤسسة بكتابة برقية أو خطاب طلب المساعدة المالية وسنوضح لكم بالتفصيل طريقة كتابة الطلب وكيفية التواصل مع العاملين في مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية.

طريقة طلب مساعدة مالية من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

ابدأ طلبك دائمًا بكتابة “بسم الله الرحمن الرحيم” وألف التحية “تحية الإسلام” على الأمير عبد العزيز بن فهد.

بعد ذلك ادع للأمير بالصحة والعافية واشكره على الخدمة العظيمة التي يقدمها للمواطنين السعوديين.

ثم بعد ذلك اذكر نوع المساعدة المالية التي تريد الحصول عليها وأرفق معها كافة الأوراق الرسمية التي تدعم طلبك.

وأرفق معها كافة الأوراق الرسمية التي تدعم طلبك. اذكر أسبابك للجوئك إلى المؤسسة لطلب المساعدة المالية واكتب اسمك كاملًا وعنوانك بالتفصيل ورقم هاتفك المحمول حتى يتم التواصل معك.

طرق التواصل مع مؤسسة الأمير عبد العزيز الإنسانية

العنوان الرسمي للمؤسسة 6600 نهضة المعرفة – مدينة جدة السعودية منطقة الروضة – المملكة العربية السعودية.

الاتصال المباشر على رقم 485232658966 من أي هاتف محمول أو خط أرضي من داخل وخارج المملكة العربية السعودية.

أو عبر التواصل على الواتس آب بإرسال رسالة على رقم 8004000000.

خطوات تقديم طلب مساعدة مالية من مؤسسة الملك فهد الخيرية

يمكنك التقديم على طلب مساعدة مالية عبر اتباع الخطوات التالية:-