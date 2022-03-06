هجوم بسكين في القدس القديمة ومقتل المنفذ الفلسطيني

قتلت قوات الأمن الإسرائيلية فلسطينيا، بدعوى محاولته طعن رجال شرطة كانوا متمركزين في البلدة القديمة بالقدس الشرقية، صباح الأحد.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إن المهاجم الفلسطيني البالغ من العمر 19 عاما والمتحدر من القدس الشرقية، أصاب أحد رجال الشرطة بسكين، قبل إطلاق النار عليه، وفقما نقلت "فرانس برس".

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