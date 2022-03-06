الرئيس الأوكرانى يبحث مع بايدن الدعم المالى والعقوبات على روسيا

جدة - نرمين السيد - قال الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، أنه تحدث هاتفيا مع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وبحث معه قضايا الأمن، والدعم المالى لأوكرانيا، والعقوبات ضد روسيا.





وأضاف زيلينسكى عبر حسابه بموقع "تويتر"، "فى إطار الحوار المستمر، أجريت محادثة أخرى مع الرئيس الأمريكى شملت قضايا الأمن والدعم المالى لأوكرانيا، واستمرار العقوبات ضد روسيا". وصرح البيت الأبيض إن بايدن تحدث مع زيلينسكى يوم السبت. مضيفا أن الاتصال استمر نحو 30 دقيقة. كانت تقارير أمريكية قالت إن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها تستعد لاحتمال أن يضطر زيلينسكى إلى الفرار خارج البلاد. وقالت صحيفة واشنطن بوست، مساء السبت، نقلا عن مسؤول أمريكى كبير لم تسمه، إن، الولايات المتحدة تخشى من هزيمة القوات الأوكرانية على يد الجيش الروسي، ومن ثم فقد وضعت وزارة الخارجية الأمريكية والبنتاغون والوكالات الفيدرالية خططا فى حالة احتياجهم لمساعدة زيلينسكى على الخروج من حدود الدولة. وفقا للتقرير، تستعد الولايات المتحدة لسيناريو يقوم فيه زيلينسكى بتشكيل حكومة منفى وإدارتها من بولندا المجاورة.

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