المكسيك.. تسجيل 8688 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت تسجيل 8688 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى خمسة ملايين و563080 .



جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت تسجيل 8688 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالى عدد الإصابات إلى خمسة ملايين و563080 . وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل أيضا 220 حالة وفاة ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 319824 حالة منذ بدء الجائحة.

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